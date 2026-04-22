Londra: scambi al rialzo per Bunzl

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,09%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Bunzl mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,14%, rispetto a -0,96% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di breve periodo di Bunzl mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24,64 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 23,78. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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