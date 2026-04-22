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Londra: nuovo spunto rialzista per Bunzl

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Bunzl
Avanza il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, che guadagna bene, con una variazione del 3,09%.
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