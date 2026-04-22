Madrid: scambi in positivo per Solaria

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che avanza bene del 2,14%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Solaria classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,63 Euro e primo supporto individuato a 23,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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