Madrid: scambi in positivo per Solaria
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che avanza bene del 2,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Solaria classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,63 Euro e primo supporto individuato a 23,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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