Madrid: scambi in positivo per Solaria
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che avanza bene dell'1,94%.
Lo scenario su base settimanale di Solaria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Solaria. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 23,32 Euro. Primo supporto visto a 22,88. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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