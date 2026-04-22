New York: andamento negativo per 3M

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso industriale , che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di 3M rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del gigante della manifattura segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 143,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 149,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 141,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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