New York: scatto rialzista per Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di attrezzature sanitarie , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,53%.



La tendenza ad una settimana di Intuitive Surgical è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del produttore di sistemi chirurgici robotici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 465,3 USD con tetto rappresentato dall'area 490,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 449,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```