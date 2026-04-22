New York: scatto rialzista per Intuitive Surgical
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di attrezzature sanitarie, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,53%.
La tendenza ad una settimana di Intuitive Surgical è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del produttore di sistemi chirurgici robotici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 465,3 USD con tetto rappresentato dall'area 490,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 449,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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