Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società del Cane a sei zampe , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%.



La tendenza ad una settimana di ENI è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 22,53 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 23,01. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 22,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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