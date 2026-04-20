Milano 14:28
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Dow Jones 17-apr
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Londra 14:28
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Piazza Affari: scambi in positivo per ENI

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per ENI
Bene la società del Cane a sei zampe, con un rialzo del 3,10%.
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