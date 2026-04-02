Piazza Affari: andamento rialzista per ENI

(Teleborsa) - Bene la società del Cane a sei zampe , con un rialzo del 2,96%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ENI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24,54 Euro. Primo supporto visto a 24,22. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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