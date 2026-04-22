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Piazza Affari: scambi al rialzo per ENI

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per ENI
Seduta vivace oggi per la società del Cane a sei zampe, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,72%.
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