ENI in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso per la società del Cane a sei zampe , che tratta in perdita dell'8,04% sui valori precedenti.



L'andamento di ENI nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di breve periodo dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,38 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,35. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```