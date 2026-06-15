Piazza Affari: pioggia di acquisti su Safilo
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,54%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,52%, rispetto a +5,65% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico della big dell'occhialeria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,863 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,805. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,921.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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