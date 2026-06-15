Piazza Affari: pioggia di acquisti su Safilo

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,54%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,52%, rispetto a +5,65% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico della big dell'occhialeria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,863 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,805. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,921.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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