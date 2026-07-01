Piazza Affari: scambi in positivo per Safilo

(Teleborsa) - Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista , che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safilo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'andamento di breve periodo della big dell'occhialeria mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 1,76 Euro e supporto a 1,711. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 1,809.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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