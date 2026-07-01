Piazza Affari: scambi in positivo per Safilo
(Teleborsa) - Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista, che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safilo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'andamento di breve periodo della big dell'occhialeria mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 1,76 Euro e supporto a 1,711. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 1,809.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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