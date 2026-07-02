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Piazza Affari: rosso per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Safilo
Si muove verso il basso il produttore di occhiali da sole e da vista, con una flessione del 2,39%.
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