Milano 11:28
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Piazza Affari: seduta difficile per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta difficile per Safilo
A picco il produttore di occhiali da sole e da vista, che presenta un pessimo -4,82%.
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