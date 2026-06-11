Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di occhiali da sole e da vista , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Safilo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,772 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,709. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,835.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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