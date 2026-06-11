Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di occhiali da sole e da vista, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Safilo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,772 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,709. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,835.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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