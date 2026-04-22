Piazza Affari: sviluppi positivi per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Ottima performance per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che scambia in rialzo del 6,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caltagirone SpA più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Caltagirone SpA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,01 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,46. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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