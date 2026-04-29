Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caltagirone SpA più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 9,54 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 9,43. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 9,35 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```