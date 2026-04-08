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Regno Unito, quota di controllo di AB Ports attira l'interesse di KKR e GIP. Vendita da 10 miliardi di sterline

Finanza, Trasporti
Regno Unito, quota di controllo di AB Ports attira l'interesse di KKR e GIP. Vendita da 10 miliardi di sterline
(Teleborsa) - La vendita della quota di controllo di Associated British Ports (AB Ports) ha suscitato l'interesse di potenziali acquirenti, tra cui KKR e Global Infrastructure Partners (GIP) di BlackRock, secondo fonti vicine alla vicenda raggiunte da Bloomerg.

L'operazione sarebbe anche sotto la lente di Brookfield Asset Management e l'operatore portuale con sede a Dubai DP World.

Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e Omers Administration, secondo le fonti, starebbero cercando di vendere la loro partecipazione combinata del 64% in AB Ports, puntando a un'operazione da circa 10 miliardi di sterline, hanno aggiunto le fonti precisando che le valutazioni sono in corso e non vi è alcuna garanzia che la transazione si concretizzi.

AB Ports è un importante operatore portuale del Regno Unito, con 21 strutture in Inghilterra, Scozia e Galles, e gestisce circa il 25% del traffico marittimo del paese.
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