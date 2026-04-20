Saipem, Barclays ha una partecipazione potenziale del 6,5%

(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 6,522% in Saipem , società quotata a Milano attiva nei servizi di ingegneria e costruzione destinati principalmente ai settori dell'energia e delle infrastrutture industriali. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 10 aprile 2026.



In particolare, lo 0,496% è riferibile a diritti di voto riferibili ad azioni; 5,831% sono "Right to recall" senza data di scadenza e Obbligazioni convertibili con scadenza compresa tra il 04/09/2029 e l'11/09/2029; infine, lo 0,195% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 06/07/2026 ed il 31/05/2027.

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