United Airlines taglia stime 2026

(Teleborsa) - United Airlines ha drasticamente rivisto al ribasso le previsioni di utile per il 2026, a causa dell'impennata dei prezzi del carburante innescata dalla guerra in Iran, nonostante risultati trimestrali migliori delle previsioni. La compagnia aerea sta infatti riducendo alcuni dei voli programmati per quest'anno al fine di contenere i costi del carburante.



La compagnia aerea statunitense ha riportato nel trimestre ricavi in crescita del 10% a 14,6 miliardi, ma inferiori ai 14,37 miliardi previsti, ed un EPS adjuisted di 1,19 dollari rispetto agli 1,07 Usd attesi.



United prevede per l'anno in corso un utile per azione adjusted fra 7 e gli 11 dollari per azione, in calo rispetto alla precedente previsione di 12-14 dollari indicata a gennaio, prima dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. La stima si attesta sulla parte bassa delle previsioni degli analisti, già riviste al ribasso, che indicavano un EPS di 9,58 Usd.



Per il secondo trimestre, invece, United prevede un EPS adsjusted di 1-2 dollari per azione a fornte dei 2,08 Usd attesi, a fornte di una stima sul prezzo medio del carburante di 4,30 dollari al gallone. La compagnia prevede che i suoi ricavi copriranno tra il 40% e il 50% dell'aumento del prezzo del carburante nel secondo trimestre, fino all'80% nel terzo e tra l'85% e il 100% entro la fine dell'anno.



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