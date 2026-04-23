Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Performance infelice per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 22 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 187,103. Primo supporto a 186,373. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 186,037.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)