Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Andamento annoiato per il derivato italiano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,54%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 47.755. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 46.860. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 46.565, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)