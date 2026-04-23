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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile

Seduta vivace per il maggiore indice americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,05%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.170,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.073,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.266,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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