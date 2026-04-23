Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Seduta vivace per il maggiore indice americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,05%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.170,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.073,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.266,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)