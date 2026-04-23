Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di Vorwerk per robot Neato

(Teleborsa) - L'Antitrust, a seguito di alcune segnalazioni di consumatori arrivate nel periodo novembre 2025-aprile 2026, ha avviato un’istruttoria nei confronti di Vorwerk - Vorwerk Management e Vorwerk Italia - per una pratica commerciale scorretta.



Secondo l'Autorità, le società avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato facendo venir meno le funzionalità essenziali di questo apparecchio e rendendolo, di fatto, inutilizzabile. Questa condotta - spiega l'Antitrust - potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del consumo. Infatti, l’interruzione dei sistemi software di un apparecchio ancora perfettamente funzionante determina una modifica radicale della natura, della caratteristica e del valore del prodotto, ostacolandone la fruizione.



Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi delle società Vorwerk Management s.r.l. e Vorwerk Italia s.a.s., con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

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