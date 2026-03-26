Antitrust avvia istruttoria su Endered per presunto abuso di posizione dominante

L'istruttoria ha a che fare con l'aumento dei costi di gestione e rimborso dei buoni pasto per la GDO

(Teleborsa) - L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred Italia e della controllante Edenred , quotata alla Borsa di Parigi, per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto.



Nel motivare l'istruttoria, l'Autorità cita l’introduzione per legge di un tetto alle commissioni applicate dalle società emittenti agli esercenti convenzionati sui buoni pasto e segnala che Edenred avrebbe attuato una complessa strategia per trasferire oneri del tutto ingiustificati sugli operatori della Grande Distribuzione Organizzata.



In particolare, Edenred avrebbe imposto unilateralmente un cambiamento delle modalità di accettazione dei buoni pasto elettronici, eliminando l’integrazione diretta tra i sistemi di cassa della GDO e le proprie piattaforme autorizzative, imponendo l’uso di sistemi di interconnessione indiretta forniti da provider terzi e aumentando i costi di gestione per la GDO.



Edenred avrebbe inoltre imposto altre condizioni penalizzanti quali, ad esempio, un allungamento della tempistica di rimborso dei buoni pasto.



La maggiore complessità operativa e l’aumento dei costi per la GDO - sottolinea l'AGCM - possono riflettersi in maggiori oneri per i consumatori e incidere sul corretto funzionamento del mercato.

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