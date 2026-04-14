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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Seduta debole per il cambio Euro / CHF, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 0,9217.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,9248 con primo supporto visto a 0,9202. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,9186.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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