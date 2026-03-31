Cogefeed, impianto agrivoltaico ammesso a contributo PNRR

(Teleborsa) - Cogefeed rende noto che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato, in data odierna, l’esito positivo dell’istruttoria relativa al progetto agrivoltaico sito nel Comune di Controne (SA), confermando la sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo in conto capitale previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2,

Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo).



Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico di nuova costruzione con potenza pari a 990 kW nel Comune di Controne (SA). L’impianto entrerà a far parte della configurazione di autoconsumo diffuso della Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) “Renewable Energy Foundation”.



Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, l’importo del contributo potenzialmente riconoscibile è pari a circa 381.761 euro, corrispondente a circa il 40% della spesa ammissibile complessiva pari a 1.072.230,47 euro.

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