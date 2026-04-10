Milano 9:59
47.389 +0,13%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 9:59
10.618 +0,13%
23.855 +0,20%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un modesto +0,08%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8728 con primo supporto visto a 0,8698. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,8685.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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