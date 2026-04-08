Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile -0,07%.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 159,634 con primo supporto visto a 159,52. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 159,482.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)