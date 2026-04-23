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Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,57%

Il Nasdaq-100 termina a 26.782,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,57%
L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,57%, con chiusura a 26.782,63 punti.
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