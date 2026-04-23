Milano 9:35
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Dow Jones 22-apr
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Londra 9:35
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,12%

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In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,12%
Indice Hang Seng -1,12% a quota 25.870,37 all'apertura pomeridiana.
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