Borsa: Londra, apertura -0,54%

Milano 9:36
47.748 -0,08%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 9:36
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24.136 -0,24%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,54% a quota 10.419,62 dopo l'apertura.
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