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/ Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,95%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,95%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.915,53 punti
In breve
,
Finanza
23 aprile 2026 - 10.25
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,95%, archiviando la giornata a 25.915,53 punti.
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