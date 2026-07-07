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Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,56%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 23.483,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,56%
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,56%, terminando gli scambi a 23.483,93 punti.
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