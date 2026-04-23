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Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,77% alle 19:30
Il Nasdaq-100 si muove a 26.729,55 punti
In breve
,
Finanza
23 aprile 2026 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dello 0,77% alle 19:30, tratta in ribasso a 26.729,55 punti.
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