Milano
17:35
47.907
+0,26%
Nasdaq
22:00
26.783
-0,57%
Dow Jones
22:02
49.310
-0,36%
Londra
17:35
10.457
-0,19%
Francoforte
17:35
24.155
-0,16%
Giovedì 23 Aprile 2026, ore 22.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,36%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,36%
Il Dow Jones chiude a 49.310,32 punti
In breve
,
Finanza
23 aprile 2026 - 22.03
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 49.310,32 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,59%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,50%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,19%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,03%
Argomenti trattati
USA
(450)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,42%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,43%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,12%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,41%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,25%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,72%
Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dello 0,85%
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto