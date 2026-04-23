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Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,36%

Il Dow Jones chiude a 49.310,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,36%
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 49.310,32 punti.
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