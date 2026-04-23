Milano 22-apr
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Nasdaq 22-apr
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Dow Jones 22-apr
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Londra 22-apr
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Francoforte 22-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,06%

Nikkey a 58.952,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,06%
Indice Nikkey -1,06% a quota 58.952,11 all'apertura pomeridiana.
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