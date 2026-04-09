OPA parziale CIR, la Consob sospende i termini istruttori

(Teleborsa) - In relazione al documento di offerta depositato in data 27 marzo 2026 presso la Consob, relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale promossa da CIR su massime 50.000.000 azioni, l'offerente ha reso noto che la Consob ha richiesto la trasmissione di alcune informazioni supplementari, disponendo la sospensione dei termini dell'istruttoria per l'approvazione del Documento di Offerta fino al completamento del pertinente quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni a partire dalla data della sospensione.

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