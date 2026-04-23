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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo guadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 934,06 punti.
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