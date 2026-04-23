Francoforte: andamento negativo per Talanx
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Talanx, che presenta una flessione del 2,54% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Talanx, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Talanx. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 116,9 Euro. Primo supporto visto a 113,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 112,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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