Milano 14:14
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Francoforte: perdite consistenti per Flatexdegiro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: perdite consistenti per Flatexdegiro
Ribasso per Flatexdegiro, che tratta in perdita del 6,73% sui valori precedenti.
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