Francoforte: performance negativa per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Flatexdegiro, che presenta una flessione del 2,41% sui valori precedenti.
L'andamento di Flatexdegiro nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Flatexdegiro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Flatexdegiro evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 36,66 Euro. Primo supporto a 35,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 34,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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