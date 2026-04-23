Francoforte: performance negativa per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Flatexdegiro , che presenta una flessione del 2,41% sui valori precedenti.



L'andamento di Flatexdegiro nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Flatexdegiro . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Flatexdegiro evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 36,66 Euro. Primo supporto a 35,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 34,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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