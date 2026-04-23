Francoforte: si concentrano le vendite su Puma

(Teleborsa) - Composto ribasso per Puma , in flessione del 2,43% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Puma rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Puma mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25,73 Euro. Rischio di discesa fino a 24,91 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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