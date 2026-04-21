Francoforte: scambi in positivo per Puma

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Puma , che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Puma più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Puma rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,83 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,41. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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