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Francoforte: scambi al rialzo per Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Puma
(Teleborsa) - Balza in avanti Puma, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Puma rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Puma confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25,59 Euro con primo supporto visto a 25,22. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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