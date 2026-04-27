Francoforte: scambi al rialzo per Puma

(Teleborsa) - Balza in avanti Puma , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Puma rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Puma confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25,59 Euro con primo supporto visto a 25,22. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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