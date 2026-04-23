Milano 9:36
47.748 -0,08%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 9:37
10.432 -0,42%
24.136 -0,24%

GOLD del 22/04/2026

Finanza
GOLD del 22/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile

Allunga timidamente il passo il metallo giallo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,55%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4.810,9, con il supporto più immediato individuato in area 4.689,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4.640,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```