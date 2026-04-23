GOLD del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Allunga timidamente il passo il metallo giallo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,55%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4.810,9, con il supporto più immediato individuato in area 4.689,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4.640,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)