Irce, Intesa abbassa target price dopo risultati deludenti

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 2,9 euro
per azione (dai precedenti 3,4 euro) il target price su Irce
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 51%.
Gli analisti scrivono che i risultati 2025
sono stati inferiori alle aspettative
(il management aveva precedentemente indicato che i risultati dell'esercizio 2025 sarebbero stati in linea con quelli dell'esercizio 2024), a causa di una domanda più debole del previsto. Guardando al futuro, Intesa prevede che la razionalizzazione operativa e l'aumento della produzione
in Repubblica Ceca e Cina favoriranno l'efficienza, l'espansione dei margini e la crescita del fatturato negli esercizi 2026-2027.