SOL, Berenberg incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Berenberg ha incrementato a 59 euro per azione (dai precedenti 53 euro) il target price su SOL , società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell’assistenza medicale a domicilio, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo dopo che il 2025 è stato "un altro anno di solida crescita" e grazei alla natura difensiva della società in un contesto di crescente incertezza geopolitica.



Intanto, SOL presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 56,3 euro. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 56,87 e primo supporto stimato a 55,37.

Condividi

```