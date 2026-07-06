Londra: andamento sostenuto per Babcock International Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, con una variazione percentuale dell'1,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Babcock International Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Babcock International Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,7 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,43. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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